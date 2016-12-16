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Под Буйнакским перевалом планируется построить тоннель

16 Декабря 2016 Новости
Строительство тоннеля под Буйнакским перевалом запланировано в Дагестане, сообщает пресс-служба Агентства по дорожному хозяйству республики.

«Строительство в первую очередь направлено на сокращение расстояния и сокращение времени пребывания в пути по маршруту Махачкала – Буйнакск и далее в горные районы. Так протяженность участка 9 км будет доведена до 3,8 км, а время прохождения сократится с нынешних 20 минут до 2,5. Учитывая среднесуточную интенсивность движения автотранспорта (более 6 тысяч автомобилей) будет достигнут значительный экономический эффект», - говорится в сообщении.

В агентстве отмечают, что серпантинный участок перевала является одним из самых опасных в республике из-за частых аварий, обвальных и оползневых процессов.

Проект тоннеля будет представлен на экспертизу в Москву в августе следующего года. Выбор оптимального направления трассы проектируемого сооружения накануне обсудили глава Дагавтодора Загид Хучбаров и представитель АО «ЛЕНГИДПРОЕКТ» Вадим Петров.

Тэги: Дагавтодор, тоннель, Буйнакский перевал

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Комментарии

Guest16.12 17:30

Хочбаров бы построил дорогу Геджух Ерси Хучни уже три года тому назад она сидела в титульных списках куда деньги направлены чтоб строит дорогу горах в никуда. а тот участок который построили мамедкала геджух хочбаров пасмотрель бы на качество что там творится новый асвальт уже латают это что за работа и кто его принимал

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