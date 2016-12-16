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Глава дагестанского села обвинен в незаконной продаже здания школы

16 Декабря 2016 Новости
Глава дагестанского села стал фигурантом уголовного дела после незаконной продажи здания старой школы, сообщает прокуратура Дагестана.

Подозреваемый – глава села Верхний Каранай. По версии следствия, он вынес постановление о продаже непригодного для эксплуатации помещения старой сельской школы двум покупателям за 100 тысяч рублей.

«Как показала проверка, глава сельсовета не имел права распоряжения указанными имуществом, поскольку собственником помещения является администрация муниципального образования «Буйнакский район»», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Тэги: Буйнакский район, прокуратура

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Комментарии

Guest16.12 20:59

заказуха и не более того. вонючки работают

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