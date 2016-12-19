Сотрудники Счетной палаты Дагестана подозреваются в вымогательстве взятки в 900 тысяч рублей

Поделиться в социальных сетях









Нет голосов Оценить статью: - / +

Два сотрудника Счетной палаты Дагестана подозреваются в вымогательстве крупной взятки, сообщает дагестанское управление СКР.Подозреваемые - специалиста 1 разряда и ведущего инспектора СП РД.«По версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года сотрудники Счетной палаты Республики Дагестан проводили проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств и средств ТФОМС республики, выделенных ГБУ РД «Тарумовская ЦРБ» за 2015 год. В ходе проводимой проверки подозреваемые потребовали у главного врача взятку в сумме 900 тысяч рублей за положительное решение вопроса по выявленным нарушениям», - говорится в сообщении.Подозреваемые были задержаны 14 декабря в помещении больницы при получении взятки. Задержание проводили сотрудники УФСБ по Дагестану.Уголовное дело возбуждено по пунктам «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в крупном размере, совершенное группой лиц).