Мэр Махачкалы занял последнее место в рейтинге мэров региональных столиц



Кроме того, эксперты в 2016 году сообщали о взрыве бытового газа в ресторане, унесшем жизни 10 человек. Внимание привлекла забастовка работников клининговой компании, занятой уборкой улиц, требовавших погашения долгов по зарплате. В общую неприглядную картину вполне гармонично вписался скандал с сыном мэра Махачкалы. Ночной дрифт компании «золотой молодежи», закончившийся столкновением с сотрудниками полиции. В результате молодому человеку были предъявлены официальные обвинения в применение насилия, опасного для жизни и здоровья представителя власти в связи с исполнением последним служебных обязанностей. Дальнейшие события, по мнению большинства экспертов, свелись к попыткам замять эту неприятную для мэра историю. Однако каковы бы ни были детали происшедшего (в разных источниках они разнятся) и его юридическая оценка, в общественном сознании скандал получил однозначную трактовку как символ бесчинств и безнаказанности «золотой молодежи». В результате по репутации мэра Махачкалы был нанесен еще один удар»