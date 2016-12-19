Мэр Махачкалы занял последнее место в рейтинге мэров региональных столиц

Мэр Махачкалы Муса Мусаев занял последнее, 88-е место в рейтинге мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров. Исследование подготовил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.
На сайте центра Мусаеву дана следующая характеристика:
«Как у всех мэров, находящихся «в подвале» рейтинга, у Мусы Мусаева плохие результаты практически по всем позициям. Единственным исключением остаются прочные взаимоотношения с региональным руководством. При этом многие эксперты априори готовы были относиться к его работе если не со снисхождением, то с пониманием. Наблюдатели подчеркивают сложные условия, характерные для этого субъекта Федерации, тяжелое наследство, доставшееся мэру от предшественников, и т.п. Переполнило чашу терпения массовое отравление горожан водопроводной водой, в результате которого за медицинской помощью обратились более тысячи человек, в том числе более четырех сотен пострадавших оказались на больничных койках. По следам этих событий был арестован директор «Махачкалаводоканала» и появились на свет десятки административных дел. Мэрия резко активизировала работы по замене старых труб в водопроводе, но, к огромному сожалению, гром уже прогремел. Помимо упомянутого выше массового отравления только за один месяц эксперты отметили в Махачкале ограничение подачи воды в дома; забастовку водителей, парализовавшую движение маршруток; потоп, последовавший за проливными дождями. Вполне логичным с учетом вышесказанного явился массовый митинг жителей, требовавших отставки мэра.
Кроме того, эксперты в 2016 году сообщали о взрыве бытового газа в ресторане, унесшем жизни 10 человек. Внимание привлекла забастовка работников клининговой компании, занятой уборкой улиц, требовавших погашения долгов по зарплате. В общую неприглядную картину вполне гармонично вписался скандал с сыном мэра Махачкалы. Ночной дрифт компании «золотой молодежи», закончившийся столкновением с сотрудниками полиции. В результате молодому человеку были предъявлены официальные обвинения в применение насилия, опасного для жизни и здоровья представителя власти в связи с исполнением последним служебных обязанностей. Дальнейшие события, по мнению большинства экспертов, свелись к попыткам замять эту неприятную для мэра историю. Однако каковы бы ни были детали происшедшего (в разных источниках они разнятся) и его юридическая оценка, в общественном сознании скандал получил однозначную трактовку как символ бесчинств и безнаказанности «золотой молодежи». В результате по репутации мэра Махачкалы был нанесен еще один удар»
Комментарии
Как можно было занять 88 место , когда столиц у нас в стране всего 85. Вы хоть посмотрите, сколько субъектов в стране - их 85.
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Похоже, Чиненная совсем не ориентируется в государственном устройстве России. Хоть сочинила бы более реалистично.
Каков глава , таков мер.
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