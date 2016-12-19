Два человека отравились угарным газом в Буйнакске сегодня, 19 декабря, сообщил «Новому делу» источник в экстренных службах Дагестана.
По данным ГУ МЧС по республике, инцидент произошел в микрорайоне "Дружба" в 16.30.
«Вследствие нарушения правил эксплуатации газовых приборов произошло отравление угарным газом. По уточненной информации есть пострадавшие, которые доставлены в Центральную городскую больницу», - говорится в сообщении.
По словам источника, по предварительным данным, пострадали два человека.
Комментарии
Почему скрывают инфу??? Оба умерли
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