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Два человека отравились угарным газом в Буйнакске сегодня, 19 декабря, сообщил «Новому делу» источник в экстренных службах Дагестана.По данным ГУ МЧС по республике, инцидент произошел в микрорайоне "Дружба" в 16.30.«Вследствие нарушения правил эксплуатации газовых приборов произошло отравление угарным газом. По уточненной информации есть пострадавшие, которые доставлены в Центральную городскую больницу», - говорится в сообщении.По словам источника, по предварительным данным, пострадали два человека.