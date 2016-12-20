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В Махачкале совершено 130 наездов на пешеходов с начала года

20 Декабря 2016 Новости
Больше 130 наездов на пешеходов зафиксировано в Махачкале в 2016 году, сообщает пресс-служба администрации города.

«Как показывает статистика, более 50% всех аварий в Махачкале составляют наезды на пешеходов. С начала текущего года количество ДТП, зарегистрированных на территории муниципалитета, составило 139 случаев. В результате этих автоаварий погибло 11 пешеходов и травмировано 137 участников дорожного движения», - говорится в сообщении.

С начала года в результате ДТП различные травмы получили 22 несовершеннолетних. Один ребенок погиб под колесами автомобиля.
Тэги: Махачкала, ДТП, пешеходы

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