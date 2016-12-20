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Главный бухгалтер ОМВД по Магарамкентскому району подозревается в присвоении 3 млн рублей

20 Декабря 2016 Новости
Главный бухгалтер ОМВД по Магарамкентскому району подозревается в присвоении около 3 млн рублей, сообщает СУ СКР по Дагестану.

«По версии следствия, с 2015 по 2016 годы главный бухгалтер ОМВД России по Магарамкентскому району присвоила денежные средства в размере около 3-х миллионов рублей. Данный факт в сентябре 2016 года выявлен сотрудниками контрольно-ревизионного отдела МВД республики в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности отдела полиции», - говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере).
Тэги: Магарамкентский район, МВД, присвоение

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