Главный бухгалтер ОМВД по Магарамкентскому району подозревается в присвоении 3 млн рублей

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Главный бухгалтер ОМВД по Магарамкентскому району подозревается в присвоении около 3 млн рублей, сообщает СУ СКР по Дагестану.«По версии следствия, с 2015 по 2016 годы главный бухгалтер ОМВД России по Магарамкентскому району присвоила денежные средства в размере около 3-х миллионов рублей. Данный факт в сентябре 2016 года выявлен сотрудниками контрольно-ревизионного отдела МВД республики в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности отдела полиции», - говорится в сообщенииУголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере).