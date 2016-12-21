СКР возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейских в Дагестане

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Уголовное дело возбуждено по факту нападения на полицейских в поселке Манас Карабудахкентского района в ночь на сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану."Была предпринята попытка остановить автомобиль марки ВАЗ 2109. Водитель автомобиля не подчинился законным требованиям страж порядка и вместе с пассажиром произвели выстрелы из огнестрельного оружия в их сторону. Ответной стрельбой мужчины нейтрализованы", - говорится в сообщении.Полицейские не пострадали.Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).