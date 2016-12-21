Экс-начальник уголовного розыска Хасавюрта заключен под стражу

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Экс-начальник отдела уголовного розыска ОМВД по Хасавюрту Расул Садулаев заключен под стражу, сообщает прокуратура Дагестана.Ранее суд отказал надзорному ведомству в избрании этой меры пресечения в отношении бывшего полицейского. Новое ходатайство было направлено прокуратурой в Верховный суд Дагестана.«Не согласившись с указанным решением суда, прокуратура республики обжаловала его в апелляционном порядке. 21 декабря Верховный суд РД апелляционное представление прокуратуры удовлетворил, отменив незаконное постановление суда первой инстанции», - говорится в сообщении.Садулаев подозревается в похищении человека, незаконном обороте оружия и незаконном хранении наркотических средств.В отношении него возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ.