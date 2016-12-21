Экс-начальник уголовного розыска Хасавюрта заключен под стражу

Экс-начальник отдела уголовного розыска ОМВД по Хасавюрту Расул Садулаев заключен под стражу, сообщает прокуратура Дагестана.
Ранее суд отказал надзорному ведомству в избрании этой меры пресечения в отношении бывшего полицейского. Новое ходатайство было направлено прокуратурой в Верховный суд Дагестана.
«Не согласившись с указанным решением суда, прокуратура республики обжаловала его в апелляционном порядке. 21 декабря Верховный суд РД апелляционное представление прокуратуры удовлетворил, отменив незаконное постановление суда первой инстанции», - говорится в сообщении.
Садулаев подозревается в похищении человека, незаконном обороте оружия и незаконном хранении наркотических средств.
В отношении него возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ.