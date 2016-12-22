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Участник НВФ приговорен к 10 годам тюрьмы в Дагестане

22 Декабря 2016 Новости
Житель Магарамкентского района Мурад Загиров получил тюремный срок за участие в незаконном вооруженном формировании и ряде других преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

«Как установлено в судебном заседании, Загиров, являлся участником незаконного вооруженного формирования «Южная», а также хранил у себя в домовладении боеприпасы и взрывчатое вещество», - говорится в сообщении.

Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он также приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей.
Тэги: НВФ, суд, прокуратура

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