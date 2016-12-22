Курс валют предоставлен сайтом kursvalut.com

В Рутульском районе выбрали нового главу

22 Декабря 2016 Новости
Главой Рутульского района избран Ибрагим Ибрагимов, сообщает пресс-служба администрации района.

Выборы проходили на заседании районных депутатов вчера, 21 декабря. На пост руководителя муниципалитета были предложены кандидатуры Арсена Кулиева и Ибрагима Ибрагимова. По итогам открытого голосования 20 депутатов единогласно избрали главой Ибрагимова.

Его предшественник Давуд Сулейманов ныне депутат Народного собрания Дагестана.

Ибрагим Ибрагимов родился в 1950 году в селе Ихрек Рутульского района. Имеет специальность учителя физкультуры. В 2001-2005 годах возглавлял Рутульский район.
Тэги: Рутульский район, Ибрагим Ибрагимов

Поделиться в социальных сетях

Рейтинг: 1, Голосов: 1

Оценить статью: - / +

Оставить комментарий

Защита от автоматических сообщений
* Поля обязательны для заполнения

Главное видео

все видео

Проект тоннеля под Буйнакским перевалом