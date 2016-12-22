В Рутульском районе выбрали нового главу

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Главой Рутульского района избран Ибрагим Ибрагимов, сообщает пресс-служба администрации района.Выборы проходили на заседании районных депутатов вчера, 21 декабря. На пост руководителя муниципалитета были предложены кандидатуры Арсена Кулиева и Ибрагима Ибрагимова. По итогам открытого голосования 20 депутатов единогласно избрали главой Ибрагимова.Его предшественник Давуд Сулейманов ныне депутат Народного собрания Дагестана.Ибрагим Ибрагимов родился в 1950 году в селе Ихрек Рутульского района. Имеет специальность учителя физкультуры. В 2001-2005 годах возглавлял Рутульский район.