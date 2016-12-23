Житель Дагестана получил 18 лет тюрьмы за взрыв и гибель двоих детей

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Житель Дагестана Шамхал Абдулхаликов приговорен к длительному тюремному заключению за участие в организации взрыва, в результате которого погибли два ребенка, сообщает СУ СКР по Дагестану.«Установлено, что в 2013 году Абдулхаликов вместе с Гаджимурадом Шариповым, по указанию Ильяса Шарипова выехали из города Кизилюрта, где они заранее встретились и обговорили свои действия, после чего, подъехав на автомобиле ВАЗ-2114 к магазину «Интерскол», установили перед его входными дверями самодельное взрывное устройство, которое в последующем было приведено в действие», – говорится в сообщении.В результате погибли два 10-летних мальчика, проходившие рядом с магазином. Ранения получили еще два человека. Взрыв повредил здание центра и соседние здания.«Обвиняемые преследовали цель устрашения директора магазина «Интерскол», который отказывался платить деньги на содержание и обеспечение участников НВФ», - считают в СКР.Абдулхаликову назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Шарипов и Курбанов объявлены в розыск.