Советский район Махачкалы обрел нового главу

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Главой Советского района Махачкалы назначен Пахрутдин Залибеков, сообщает пресс-служба администрации Махачкалы.Назначенец был представлен коллективу райадминистрации вчера, 22 декабря. Вице-мэр города Запир Алхасов выразил надежду, что Залибеков продолжит "позитивную динамику", которую внес отправленный в отставку экс-глава Советского района Махачкалы Завурбек Вагидов.Пахрутдин Залибеков родился в Махачкале в 1968 году. Чемпион СССР, Европы и мира по вольной борьбе. Выпускник Орловского высшего военного училища связи КГБ. В разное время работал председателем собрания депутатов Кумторкалинского района, начальником ФГУ "Запкаспрыбвод" и советником председателя правительства Дагестана. Последнее место работы - старший тренер юношеской сборной республики по вольной борьбе.