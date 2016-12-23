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Советский район Махачкалы обрел нового главу

23 Декабря 2016 Новости
Главой Советского района Махачкалы назначен Пахрутдин Залибеков, сообщает пресс-служба администрации Махачкалы.

Назначенец был представлен коллективу райадминистрации вчера, 22 декабря. Вице-мэр города Запир Алхасов выразил надежду, что Залибеков продолжит "позитивную динамику", которую внес отправленный в отставку экс-глава Советского района Махачкалы Завурбек Вагидов.

Пахрутдин Залибеков родился в Махачкале в 1968 году. Чемпион СССР, Европы и мира по вольной борьбе. Выпускник Орловского высшего военного училища связи КГБ. В разное время работал председателем собрания депутатов Кумторкалинского района, начальником ФГУ "Запкаспрыбвод" и советником председателя правительства Дагестана. Последнее место работы - старший тренер юношеской сборной республики по вольной борьбе.
Тэги: Махачкала, Советский район, Пахрутдин Залбеков

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