«Махачкалапродукт» заподозрили в мошенничестве на 43,2 млн рублей

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МКУ «Махачкалапродукт» подозревается в мошенничестве на десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.«В ходе проверки установлены факты приобретения у поставщиков, в том числе аффилированных с руководством МКУ «Махачкалапродукт», по заключенным контрактам продуктов питания по завышенным ценам, исходя из средних потребительских цен на продовольственные товары в республике», - говорится в сообщении.Общая сумма завышения стоимости продуктов питания превысила 43,2 млн рублей.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).