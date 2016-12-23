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«Махачкалапродукт» заподозрили в мошенничестве на 43,2 млн рублей

23 Декабря 2016 Новости
МКУ «Махачкалапродукт» подозревается в мошенничестве на десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

«В ходе проверки установлены факты приобретения у поставщиков, в том числе аффилированных с руководством МКУ «Махачкалапродукт», по заключенным контрактам продуктов питания по завышенным ценам, исходя из средних потребительских цен на продовольственные товары в республике», - говорится в сообщении.

Общая сумма завышения стоимости продуктов питания превысила 43,2 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Тэги: Махачкалапродукт, мошенничество

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