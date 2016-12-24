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В Хасавюрте убит вооруженный мужчина

24 Декабря 2016 Новости
Вооруженный мужчина убит в перестрелке с правоохранителями в Хасавюрте вчера, 23 декабря, сообщает СУ СКР по Дагестану.

Инцидент произошёл на улице Кирова.

«Для удостоверения личности неустановленному лицу было предложено предъявить документы и проследовать с сотрудниками правоохранительных органов для проверки, однако на законные требования сотрудников правоохранительных органов мужчина открыл по ним стрельбу из автоматического огнестрельного оружия. Ответной стрельбой нападавший нейтрализован», – говорится в сообщении.

Убитый опознан как 22-летний Рашид Алиев.

Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
Тэги: Хасавюрт, перестрелка, СКР

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