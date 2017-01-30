В Махачкале жильцы ветхих домов отказываются переезжать в многоэтажки с затопленными подвалами

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Жильцы ветхих домов в Махачкале отказываются переезжать в новые многоэтажки из-за их непригодности для жизни, сообщает пресс-служба дагестанского отделения ОНФ.Новые дома отстроены на улицах Лиственная и О. Кошевого в рамках программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Побывавши на месте общественники заявляют, что придомовая территория не обустроена, а в подвалах многоэтажек собираются грунтовые воды.На объекте копится строительный мусор, а ремонт лестничных пролетов и коридоров до сих пор не завершен. Также при строительстве допущены значительные отклонения от проекта.Активисты намерены добиться устранения всех нарушений.