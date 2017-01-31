Прокуратура требует уволить президента Нотариальной палаты Дагестана за судимость





В решении говорится, что подсудимый оклеветал своего коллегу, заявив на заседании Нотариальной палаты РД, что в отношениии последнего возбуждено 60 уголовных дел.

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Прокуратура Дагестана требует лишить полномочий президента Нотариальной палаты республики Магомеда Джалаева. Причина – наличие у него судимости за клевету, сообщает пресс-служба надзорного органа.Согласно закону, нотариус добровольно слагает полномочия или освобождается от них решением суда, если он был осужден за умышленное преступление. Соответствующий иск прокуратура направила в Советский райсуд Махачкалы.В 2015 году Джалаев был признан виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, которое затем было отменено в связи с амнистией в честь 70-летия победы в Великой отечественной войне.