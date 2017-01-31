Больше 7,3 тысяч человек осуждено по уголовным делам в Дагестане в 2016 году

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Больше 262 тысяч дел рассмотрели суды общей юрисдикции в Дагестане в 2016 году, сообщает пресс-служба Верховного суда республики. В среднем на одного судью в регионе пришлось 708 дел.Из общего числа дел доля административных составила более 90 тысяч дел. Почти 70% из них завершились назначением наказания. В основном фигурантами административных дел стали нарушители правил дорожного движения – больше 32,9 тысяч лиц.По рассмотренным в 2016 уголовным делам осуждено более 7,3 тысяч лиц, оправдано – 93. Дела были прекращены в отношении более 1 тысячи лиц. Из осужденных почти 70% не работали и не учились.Подводивший итоги работы за год председатель Верхсуда Дагестана Руслан Мирзаев сказал, что после истечения срока своих полномочий в февралеон намерен продолжить работу в качестве судьи республиканского Верхсуда.