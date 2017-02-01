Больше 1,2 тысяч подкарантинной продукции задержали в Дагестане в 2016 году

Поделиться в социальных сетях









Нет голосов Оценить статью: - / +

Больше 2,4 тысяч проверок провело дагестанское управление Россельхознадзора в 2016 году, по итогам которых были наложены штрафы на 3,3 млн рублей, заявил руководитель ведомства Курбан Рамазанов. Из этой суммы взыскано 2,7 млн рублей.Управление запретило ввоз в страну более 1,2 тысяч тонн подкарантинной продукции из-за нарушения фитосанитарных требований. Основные виды выявленных карантинных объектов – повилика, амброзия полыннолистная, восточная плодожорка, калифорнийская щитовка, томатная моль, американская белая бабочка и средиземноморская плодовая муха.Самая крупная партия продукции, не допущенная к ввозу страну, была из Пакистана. Это 141 тонна мандаринов, которые была уничтожены за счет средств собственника. За весь прошлый год в Дагестане было уничтожено 4,8 тонн подсанкционной продукции.В сфере ветеринарного надзора ведомство выявило 30 проб фальсифицированной молочной продукции и 24 пробы – мясной.Проверки в рамках земельного надзора выявили нарушения на более 20,3 тысячах га сельхозугодий. В оборот было включено больше 15,2 тысяч таких земель.