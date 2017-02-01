В Дагестане экс-работники Наркоконтроля подозреваются в хищении 4,5 млн рублей

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В хищении 4,5 млн рублей подозреваются работники расформированного дагестанского управления Наркоконтроля, сообщает СУ СКР по республике.По версии следствия, в 2011 году ведомство заключило с компанией «Салют» договор на приобретение 10 квартир в Каспийске общей стоимостью 13,5 млн рублей. Спустя 2 года квартиры были сданы в непригодном для проживания виде. Экспертиза показала, что их стоимость не превышает 9 млн рублей. В результате сумма похищенных бюджетных средств составила 4,5 млн рублей.Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).