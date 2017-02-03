Общественность не дала провести закладку капсулы под будущий музей в Махачкале





В мероприятии предполагалось участие мэра города Мусы Мусаева. Площадка должна была быть подготовлена к визиту официальных гостей к 13.00.













Ранее инициативная группа горожан обратилась в суд с требованием запретить строительство музея в парке.





Проект обойдется бюджету города в 140 млн рублей. В музее будут представлены мультимедийные экспозиции на тему истории России и Дагестана.



Обеспокоенные сохранением парка горожане считают, что строительство музея приведёт к уничтожению значительной части деревьев в нем. Горожане приняли участие в массовой прогулке по парку, чтобы обратить внимание властей и общественности на эту проблему.



Правила землепользования и застройки разрешают возводить историко-культурные объекты в парковых зонах, если они занимают не более 5,8-7% общей площади, заявляют в мэрии. По заверению властей, музей займет 2,05% территории парка, а взамен вырубаемых 60 деревьев будут посажены 600 новых.

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Общественность не дала провести закладку капсулы под будущий музей "Россия - моя история" в парке Ленинского комсомола в Махачкале сегодня, 3 февраля, передает корреспондент "Нового дела".