Курс валют предоставлен сайтом kursvalut.com

Общественность не дала провести закладку капсулы под будущий музей в Махачкале

3 Февраля 2017 Новости
Общественность не дала провести закладку капсулы под будущий музей "Россия - моя история" в парке Ленинского комсомола в Махачкале сегодня, 3 февраля, передает корреспондент "Нового дела".

В мероприятии предполагалось участие мэра города Мусы Мусаева. Площадка должна была быть подготовлена к визиту официальных гостей к 13.00.

IMG-20170203-WA0012.jpg

Ранее инициативная группа горожан обратилась в суд с требованием запретить строительство музея в парке. 

Проект обойдется бюджету города в 140 млн рублей. В музее будут представлены мультимедийные экспозиции на тему истории России и Дагестана.

Обеспокоенные сохранением парка горожане считают, что строительство музея приведёт к уничтожению значительной части деревьев в нем. Горожане приняли участие в массовой прогулке по парку, чтобы обратить внимание властей и общественности на эту проблему.

Правила землепользования и застройки разрешают возводить историко-культурные объекты в парковых зонах, если они занимают не более 5,8-7% общей площади, заявляют в мэрии. По заверению властей, музей займет 2,05% территории парка, а взамен вырубаемых 60 деревьев будут посажены 600 новых.
Тэги: Махачкала, парк, музей

Поделиться в социальных сетях

Рейтинг: 2, Голосов: 2

Оценить статью: - / +

Комментарии

Guest03.02 14:37

Все в парк

0  

Оставить комментарий

Защита от автоматических сообщений
* Поля обязательны для заполнения

Главное видео

все видео

Взрыв на АЗС в Махачкалы с горы Тарки-тау