Уладиев: «Государство не может выступать в качестве вандала, даже исходя из благих намерений»

Неудачным, неразумным и не совсем нравственным назвал решение о строительстве музея «Россия – моя история» в парке Ленинского комсомола в Махачкале общественный деятель Сулайман Уладиев. По его словам, Дагестану нужны музеи, так как они формируют уважение к культуре и истории предков и родного края, но парки следует расширять и развивать, а не «кромсать и резать».





Новое дело" проводит опрос читателей об отношении к строительству музея в парке. Проголосовать можно на главной странице сайта.

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«Город задыхается, он постепенно превращается в кишлак. В течение 25 лет город уничтожали варвары при равнодушии горожан и попустительстве правоохранительных органов. Но государство не может выступать в качестве вандала, даже исходя из благих намерений. Махачкалинцы озлоблены, они не хотят кощунственной вырубки деревьев в Год экологии! Нельзя бесконечно игнорировать мнение народа. Решения же властей должны не радикализировать общественное сознание, а объединять людей и смягчать нравы. Поэтому необходимо найти иной вариант.Если чиновники, которые приняли это решение, признают допущенную ошибку и создадут музей в другом месте, то это будет проявлением мудрости, справедливости и уважения к своему народу, которых им так не хватает! Посмотрите, до чего дошла ситуация: строительство музея должно вызывать у людей чувство радости и гордости, а мы видим озлобленных горожан, готовых к протестным акциям, а в последующем и к бойкоту посещения музея в случае его размещения в парке Ленинского комсомола! Значит, мы что-то делаем не так.Ситуация постепенно приобретает качественно иной характер, она превращается в проблему взаимоотношений дагестанской власти и дагестанского народа на фоне отсутствия точек соприкосновения и желания одной из сторон добиться признания безупречности всех ее решений и ее великих заслуг перед республикой — и недоверия другой стороны к этой самой власти, суть которого так лаконично и точно отражена в последних социологических исследованиях ФСО о репутации дагестанского руководства. Всё это весьма печально...», – сказал Уладиев.Музей обойдется бюджету города в 140 млн рублей. В нем будут представлены мультимедийные экспозиции на тему истории России и Дагестана.Обеспокоенные сохранением парка горожане считают, что строительство музея приведёт к уничтожению значительной части деревьев в нем. Они приняли участие в массовой прогулке по парку, чтобы обратить внимание властей и общественности на эту проблему. Вчера несколько активистов обратились в Советский райсуд Махачкалы с требование запретить строительство музея в парке.Правила землепользования и застройки разрешают возводить историко-культурные объекты в парковых зонах, если они занимают не более 5,8-7% общей площади, заявляют в мэрии. По заверению властей, музей займет 2,05% территории парка, а взамен вырубаемых 60 деревьев будут посажены 600 новых.