Жители Махачкалы встали на защиту парка









По данным активистов, в обеденное время в парке должна произойти закладка первого камня под будущий музей "Россия – моя история" с участием официальных лиц.



Группа горожан настроена помешать этому.



В ожидании приезда чиновников они раздают зеленые ленты и скандируют: "Руки прочь от парка".





В первой половине дня в ректорате Даггосуниверситета состоялось заседание на тему создания в парке музея. Участвовавшие в нем горожане выступили против этой инициативы. По данным активистов, в обеденное время в парке должна произойти закладка первого камня под будущий музей "Россия – моя история" с участием официальных лиц.Группа горожан настроена помешать этому.В ожидании приезда чиновников они раздают зеленые ленты и скандируют: "Руки прочь от парка".





Музей обойдется бюджету города в 140 млн рублей. В нем будут представлены мультимедийные экспозиции на тему истории России и Дагестана.



Обеспокоенные сохранением парка горожане считают, что строительство музея приведёт к уничтожению значительной части деревьев в нем. Они приняли участие в массовой прогулке по парку, чтобы обратить внимание властей и общественности на эту проблему. Вчера несколько активистов обратились в Советский райсуд Махачкалы с требование запретить строительство музея в парке.



Правила землепользования и застройки разрешают возводить историко-культурные объекты в парковых зонах, если они занимают не более 5,8-7% общей площади, заявляют в мэрии. По заверению властей, музей займет 2,05% территории парка, а взамен вырубаемых 60 деревьев будут посажены 600 новых.





"Новое дело" проводит опрос читателей об отношении к строительству музея в парке. Проголосовать можно на главной странице сайта.

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Жители Махачкалы собрались в парке Ленинского комсомола для защиты деревьев от вырубки сегодня, 4 февраля, передает корреспондент "Нового дела".