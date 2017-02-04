Митинг невозможен из-за возможного теракта

О вероятности совершения 11 феврале в Махачкале «диверсий и терактов в общественных местах и местах массового скопления людей» сообщило со ссылкой на правоохранительные органы Министерство юстиции Дагестана в своем ответе организаторам митинга в защиту парка имени Ленинского комсомола.
«Имеется информация от правоохранительных органов республики о том, что существует вероятность совершения диверсий и терактов в общественных местах и местах массового скопления людей в планируемую для проведения публичного мероприятия дату», – говорится в ответе министерства. В связи с этим, министерство не согласилось с датой и местом проведения мероприятия. Организаторам предложено провести его в период с 10 марта по 25 марта.
Пресс-службы МВД и УФСБ по Дагестану не подтвердили корреспонденту «Нового дела» информацию о готовящемся 11 февраля на Родопском бульваре в Махачкале теракте.
«Мы не говорим о том, что взрыва не будет, но информацию, что будет теракт, мы не распространяли», - комментирует пресс-служба ФСБ. Как сообщили в МВД, информации о теракте у них нет.