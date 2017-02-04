В Буйнакске задержан помощник мэра. Полиция ничего не комментирует





Подробнее о ситуации в Буйнакске читайте в материале «ТрёхМЭРное пространство»





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Помощник мэра Буйнакска Юсуп Батырханов задержан сотрудниками полиции сегодня, 4 февраля. Об этом «Новому делу» рассказал депутат городского собрания Марат Джанхаев.По его словам, Батырханова остановили полицейские для проверки документов и в это время подъехали вооруженные люди в масках и забрали Батырханова. За руль его автомобиля сел человек в маске и в гражданской одежде, после чего поехали в буйнакское отделение полиции.По мнению Джанхаева, задержание помощника мэра могло быть связано с событиями, которые происходят вокруг кресла главы города, где республиканское руководство пытается отстранить от власти мэра Закарью Амирова. Поскольку Батырханов, как и большинство депутатов до конца поддерживают Амирова, это можно расценить как попытку надавить на сторонников мэра, считает депутат.В пресс-службе и в дежурной части МВД по Дагестану «Новому делу» сообщили, что не владеют информацией о задержании Батырханова. Ничего о задержании помощника мэра не слышали и в следственном управлении СКР по Дагестану. Таким образом, мы пока не знаем, за что задержан Батырханов и в чем его подозревают.Юсуп Батырханов был задержан полицией ровно год назад. Тогда в правоохранительных органах сообщали, что в его машине был найден пистолет с глушителем. Сторонники же его сообщали, что это является политическим заказом перед выборами с целью сорвать работу конкурсной комиссии, членом которой являлся Батырханов. Позже он был освобожден. По данным наших источников, Батырханов является ближайшим сторонником действующего мэра Закарьи Амирова и человеком, который в конце 2015 года сплотил вокруг мэра большинство депутатского корпуса городского собрания, которые ранее поддерживали экс-главу города Османа Османова.