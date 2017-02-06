Пытки в следственном изоляторе? ОНК проверяет поступившие сообщения

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В связи с обращением, поступившим от Гайдара Мамедова, родственника содержащегося в СИЗО-3 г.Хасавюрта Магомеда Рашидова, и информацией, распространившейся в социальных сетях Интернета, члены Общественной наблюдательной комиссии Дагестана выехали с проверкой в следственный изолятор.В заявлении в адрес ОНК РД, поданном 5 февраля, Мамедов указывает, что в отношении Рашидова "применяются побои и издевательства". При этом Мамедов пишет, что помимо Рашидова, такого же рода насилию подвергаются еще более 20 человек.Похожие сообщения о нарушениях в изоляторе и призывами организовать митинг в связи с этим также появлялись в соцсетях в течение двух последних дней.В проверке принимают участие члены ОНК РД Магомед Гаджиев, Баграт Мусаев, Осман Умаев, Шамиль Хадулаев и представитель республиканского Управления Федеральной службы исполнения наказаний, руководитель группы следственных изоляторов Ахмед Ахмедов.По окончании проверки «НД» сообщит о ее результатах.Для справки: ОНК РД согласно федеральному закону осуществляет общественный контроль за соблюдением прав граждан в местах принудительного содержания.В декабре 2016 года члены ОНК уже посещали СИЗО-3 г.Хасавюрта – тогда жалобы о нарушениях в изоляторе от содержащихся там граждан не поступали.