Убийство на национальной почве в пригороде Махачкалы

По горячим следам раскрыто убийство жителя поселка Загородный Кировского района Махачкалы, сообщает республиканский следственный комитет.

По версии следствия, 2 декабря поздней ночью неустановленное лицо произвело выстрелы из огнестрельного оружия в 25-летнего местного жителя и скрылось. «Конфликт произошел на почве неприязненных отношений. От причиненных ранений мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.Существует и другая версия, по которой задержанный выложил в Интернете объявление о продаже автомобиля с просьбой не беспокоить представителей определенной нации. На фоне этого в соцсети возник конфликт, который вылился в личную встречу и последующие разбирательства. Известно, что есть двое других пострадавших с телесными повреждениями, которые пришли на встречу вместе с убийцей.«По подозрению в совершении данного преступления по горячим следам установлен и задержан 23-летний житель Махачкалы. Ему уже предъявлено обвинение. Сейчас принимаются меры по закреплению доказательств, и устанавливается, имелись ли у него сообщники», — прокомментировал «Новому делу» старший помощник руководителя следственного управления Расул Темирбеков.Следственными органами СКР по Дагестану возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия».Подобное разбирательство уже происходило в 2012 году в Москве, когда из-за словестной перепалки в Интернете был убит 22-летний Шамиль Ичалов, а 22-летний Муртуз Хачилаев был ранен в ногу. Молодые люди приехали из Махачкалы, чтобы встретиться с человеком, который оскорблял память депутата Госдумы Надиршаха Хачилаева в блогах. Переговоры закончились стрельбой.Следственными органами СКР по Москве по горячим следам был задержан 32-летний Гаджимурад Абдуллаев, который впоследствии был осужден на 5 лет колонии.

Автор : Патима Гасанова

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