В Дагестане отмечен рост коррупционных преступлений

Более 450 преступлений коррупционной направленности выявлено в Дагестане в текущем году, что на 17% больше прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
На 40% выросло количество преступлений по фактам получения взятки. Недостаточно эффективной признана работа по возмещению ущерба от коррупции. Из общей суммы ущерба в 979 млн рублей возмещено лишь 35 млн рублей – 3,6% от всей суммы.
«Вместе с тем, принятые меры оказались недостаточными и существенным образом не повлияли на состояние и уровень коррупции в республике в целом. Формализм в работе муниципальных органов власти в вопросах профилактики коррупции усугубляют имеющиеся проблемы. Как правило, антикоррупционные программы на муниципальном уровне в большинстве случаев принимаются для вида и формальности, зачастую они не финансируются», – говорится в сообщении.
Всего за 9 месяцев текущего года в республике выявлено 7713 нарушений антикоррупционного законодательства, что на 31% больше прошлогоднего показателя.
Комментарии
За четыре года правления АРГ не сумел навести порядок в правоохранительных органах, поэтому Дагестан идёт под откос в своём развитии. Правда, правление АРГ стало наказанием для народа Дагестана.
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Столько нарушений ЭТО НАВЕРНО ТОЛЬКО В ПРОКУРАТТУРЕ ДАГЕСТАНА. ЭТО БЛИЖЕ К ПРАВДЕ
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