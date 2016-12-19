В Дагестане отмечен рост коррупционных преступлений

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Более 450 преступлений коррупционной направленности выявлено в Дагестане в текущем году, что на 17% больше прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.На 40% выросло количество преступлений по фактам получения взятки. Недостаточно эффективной признана работа по возмещению ущерба от коррупции. Из общей суммы ущерба в 979 млн рублей возмещено лишь 35 млн рублей – 3,6% от всей суммы.«Вместе с тем, принятые меры оказались недостаточными и существенным образом не повлияли на состояние и уровень коррупции в республике в целом. Формализм в работе муниципальных органов власти в вопросах профилактики коррупции усугубляют имеющиеся проблемы. Как правило, антикоррупционные программы на муниципальном уровне в большинстве случаев принимаются для вида и формальности, зачастую они не финансируются», – говорится в сообщении.Всего за 9 месяцев текущего года в республике выявлено 7713 нарушений антикоррупционного законодательства, что на 31% больше прошлогоднего показателя.