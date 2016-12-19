В Корпорации развития Дагестана новый руководитель

Новым руководителем ОАО «Корпорация развития Дагестана» назначен Эльбрус Гасанов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
«На Эльбруса Гасанова возложено обеспечение стремительного социально-экономического развития территории Дагестана, содействие реализации приоритетных проектов развития региона и решению социально-экономических задач развития, привлечение государственного и частного финансирования, повышение инвестиционной привлекательности Дагестана и другое», - говорится в сообщении.
Гасанов родился в Дербенте в 1979 году. С 2005 по 2008 год возглавлял департамент мобильных технологий Mail.ru. С 2008 по 2011 год был заместителем генерального директора по инвестициям и развитию Международного холдинга А1. С 2012 по 2015 год руководил онлайн проектами в Пронто Медиа Холдинге.