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Прокуратура требует заключить под стражу экс-зампрокурора Сулейман-Стальского района Яралиева

20 Декабря 2016 Новости
Подозреваемый в получении взятки экс-заместитель прокурора Сулейман-Стальского района Тимур Яралиев переведен под домашний арест. Прокуратура Дагестана намерена добиться заключения его под стражу, сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Апелляционное представление прокуратуры на указанное постановление Верховным судом РД оставлено без удовлетворения. Не согласившись с указанными решениями судов первой и апелляционной инстанций, прокуратура республики внесла кассационное представление на предмет их отмены», - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, Яралиев был задержан сотрудниками УФСБ по РД в сентябре текущего года при получении взятки в размере 100 тысяч рублей.
Тэги: Сулейман-Стальский район, прокуратура, Тимур Яралиев

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