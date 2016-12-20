На борьбу с коррупцией в Дагестане направят 5 млн рублей

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Больше 5 млн рублей выделят на борьбу с коррупцией в Дагестане в ближайшие два года. Об этом говорится в постановлении правительства республики об утверждении госпрограммы «О противодействии коррупции в РД на 2017-2018 годы».Цели программы – «выявление и устранение причин коррупции», «формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции», «вовлечение граждан в процесс реализации основных направлений предупреждения коррупции» и «повышение доверия граждан к органам государственной власти РД».Среди запланированных мероприятий – проведение социологических исследований для оценки уровня коррупции, создание цикла передач в рамках телепрограммы «Дагестан без коррупции», издание научно-практического журнала «Антикоррупционный бюллетень», организация молодежного антикоррупционного форума и поддержка общественных организаций, специализирующихся на борьбе с коррупцией.«Важнейшими целевыми индикаторами и показателями эффективности реализации программы» названы уровень удовлетворенности жителей республики информационной открытостью властей, а также охват в социологическом опросе граждан, которые лично столкнулись с проявлениями коррупции.