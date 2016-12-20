На борьбу с коррупцией в Дагестане направят 5 млн рублей

Больше 5 млн рублей выделят на борьбу с коррупцией в Дагестане в ближайшие два года. Об этом говорится в постановлении правительства республики об утверждении госпрограммы «О противодействии коррупции в РД на 2017-2018 годы».
Цели программы – «выявление и устранение причин коррупции», «формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции», «вовлечение граждан в процесс реализации основных направлений предупреждения коррупции» и «повышение доверия граждан к органам государственной власти РД».
Среди запланированных мероприятий – проведение социологических исследований для оценки уровня коррупции, создание цикла передач в рамках телепрограммы «Дагестан без коррупции», издание научно-практического журнала «Антикоррупционный бюллетень», организация молодежного антикоррупционного форума и поддержка общественных организаций, специализирующихся на борьбе с коррупцией.
«Важнейшими целевыми индикаторами и показателями эффективности реализации программы» названы уровень удовлетворенности жителей республики информационной открытостью властей, а также охват в социологическом опросе граждан, которые лично столкнулись с проявлениями коррупции.
Комментарии
Борьбу с корупцией начинайте с Советского суда г. Махачкалы. Несколько раз мне пришлось иметь дело с этим судом, там полный беспридел. Для примера судился по одному реально 100% где я прав, так с 2012 года по сей день так и не смог концы сводит из-за таких решении суда и потом в верх суде РД обрашение председателю тоже осталос без внимания так все эти незаконные решения судебной системы РД были отменены ВС РФ, так и по сей концы не могу сводит по этому делу пр попустительстве судей Советского суда РД. Мне интересно почему 80-90 лет старик сидит в советском суде, так извените, меня ну он уже не разбираются никакой юриспруденции, все забывает еле ходит, всеровно продолжают сидеть и выносит решения по телефонному праву и никакой ответсвенности. В судах будет порядок так оно потянет все систему за собой а так опят закончится говорильней
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смех и грех ...
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На борьбу с коррупцией 5 млн есть, а на детское питание НЕТ.ПОЗОР!
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Это только в воровской рассеюшке на борьбу с коррупцией выделяют деньги и по традиции своруют, так испокон веков на руси и особенно сейчас ведь все воры и бандиты давно засели на верхах и поставили в регионах холопов из своей же среды...
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Украдут! Обязательно украдут, а потом еще 5 направят на поиски тех 5-ти.
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Пять миллионов на посиделки и списание.Вот и коррупция.Деньги чтобы самоликвидировать
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из них откат 20 %.. ляма считай уже нет.. дальше как обычно))
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