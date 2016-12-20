Недовольные выборами главы села Первомайское Каякентского района вышли на митинг

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Жители села Первомайское Каякентского района пятый день митингуют против попыток главы села Магомеда Алиева добиться избрания новым главой села своего сына Шамиля Алиева, сообщили «Новому делу» местные жители.«У нас живет около 15 тысяч человек. Завтра должны быть выборы главы села. Нам известно, что действующий глава села подговорил всех депутатов поддержать его сына на выборах. Около 5 тысяч сельчан выступают против этого. Двадцать из них пятый день стоят у здания сельской администрации и протестуют», – рассказал житель села, представившийся Исагаджи.Согласно законодательству, глава села избирается собранием депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Сама конкурсная комиссия наполовину состоит из представителей сельского собрания депутатов, а на другую – из представителей главы района. Накануне конкурсная комиссия представила для утверждения на должность главы села Первомайское кандидатуру Шамиля Алиева. Сессия собрания депутатов состоится завтра, 21 декабря.