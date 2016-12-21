Левицкий – лидер, а Яровая – аутсайдер. Кто из депутатов тесно связан с регионом?

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Исследовательское агентство Mindscan представило рейтинг региональной работы депутатов Государственной думы на основе медиа-индекса за октябрь-декабрь 2016 года. Согласно этому рейтингу самым «привязанным к региону» депутатом Госдумы среди депутатов, избранных по региональным спискам, стал Юрий Левицкий, избранный от Дагестана.Аутсайдером рейтинга стала вице-спикер Нижней палаты Ирина Яровая. Коэффициент медиа-индекса рассчитывался как отношение упоминаний депутата в контексте региона от которого он избирался к общему количеству публикаций о депутате. Таким образом, лидерами стали депутаты с большей долей региональной специфики в общем количестве сообщений. Высокий коэффициент означает, что депутат в большей степени ассоциируется со своим регионом, в полной мере отрабатывает региональную повестку.О депутате Левицом в течение октября-декабря СМИ писали 166 раз. Из них 150 сообщений были связаны с регионом, который он представляет. В целом среди депутатов, представляющих в Госдуме Дагестан, больше всех СМИ упоминали Умахана Умаханова. О нем сообщали 254 раза и только в 140 случаях – в привязке к представляемому им региону. Далее по упоминаемости идут Гаджимет Сафаралиев (186), Абдулмеджид Маграмов (99), Мурад Гаджиев (58), Абдулгамид Эмиргамзаев (48), Заур Аскендеров (34), Магомед Гаджиев (21) и аутсайдер по упоминаемости – Бувайсар Сайтиев (9). Средствам массовой информации особо не интересен и представляющий в Госдуме Башкирию дагестанец Гаджимурад Омаров. О нем говорили только 35 раз. Для сравнения, депутат от Чеченской республики Адам Делимханов упоминался в СМИ за эти два месяца 1835 раз, а представляющая Крым «няшка» Наталья Поклонская 11688 раз.Агентство также отмечает, что самые активные депутаты были избраны от Калининградской области. А самым «обделенным» регионом по вниманию депутатов стала Белгородская область.