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Участник драки ранил полицейского ножом в Кизилюртовском районе

21 Декабря 2016 Новости
Сотрудник полиции ранен при попытке задержать участников драки в Кизилюртовском районе в ночь на сегодня, 20 декабря, сообщает СУ СКР по Дагестану.

Инцидент произошел в поселке Султанянгиюрт.

«В помещении кафе-кальянной в ходе задержания сотрудниками полиции участников драки, мужчина нанес два ножевых ранения в область грудной клетки полицейскому. При попытке скрыться с места происшествия полицейский произвел выстрелы из табельного пистолета по нижним конечностям подозреваемого, ранив последнего», - говорится в сообщении.

Полицейский и подозреваемый госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Тэги: Кизилюртовский район, Султанянгиюрт, драка

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