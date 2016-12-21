Участник драки ранил полицейского ножом в Кизилюртовском районе

Сотрудник полиции ранен при попытке задержать участников драки в Кизилюртовском районе в ночь на сегодня, 20 декабря, сообщает СУ СКР по Дагестану.
Инцидент произошел в поселке Султанянгиюрт.
«В помещении кафе-кальянной в ходе задержания сотрудниками полиции участников драки, мужчина нанес два ножевых ранения в область грудной клетки полицейскому. При попытке скрыться с места происшествия полицейский произвел выстрелы из табельного пистолета по нижним конечностям подозреваемого, ранив последнего», - говорится в сообщении.
Полицейский и подозреваемый госпитализированы.
Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).