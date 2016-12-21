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Пострадавшие от отравления водой в Махачкале 17 семей обратились в суд

21 Декабря 2016 Новости
Пострадавшие от массового отравления водой в Махачкале 17 семей обратились с исками в суд, сообщает дагестанское управление Роспотребнадзора.

Накануне ведомство опубликовало итоги работы «горячей линии» для пострадавших от вспышки кишечной инфекции в городе.

«Всего за период с 1 ноября по 9 декабря на «горячую линию» поступило 216 обращений, из которых 198 обратившихся получили практическую помощь. Помимо того, в пользу 17 семей составлены претензии и исковые заявления в суд», - говорится в сообщении.

Иски направлены в Кировский районный суд Махачкалы. Их рассмотрение займет 1-2 месяца.
Тэги: Махачкала, отравление, суд

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