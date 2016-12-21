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В Махачкале избивают водителей маршруток

21 Декабря 2016 Новости
Водители маршрутных такси подверглись избиениям в Махачкале сегодня, 21 декабря, сообщили "Новому делу" жители города.

По словам одного из собеседников, на проспекте Акушинского близ Троллейбусного кольца неизвестные мужчины остановили несколько маршруток и потребовали от водителей высадить пассажиров. Тех, кто не соглашался, выводили и избивали. Собеседник "НД" стал очевидцем одного из таких инцидентов, когда находился в маршрутном такси "4б". О мотивах нападавших ничего неизвестно.

В пресс-службе МВД Дагестана "НД" сообщили, что не располагают информацией об этих инцидентах.
Тэги: Махачкала, маршрутки, избиение

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