В Махачкале избивают водителей маршруток

Поделиться в социальных сетях









Водители маршрутных такси подверглись избиениям в Махачкале сегодня, 21 декабря, сообщили "Новому делу" жители города.По словам одного из собеседников, на проспекте Акушинского близ Троллейбусного кольца неизвестные мужчины остановили несколько маршруток и потребовали от водителей высадить пассажиров. Тех, кто не соглашался, выводили и избивали. Собеседник "НД" стал очевидцем одного из таких инцидентов, когда находился в маршрутном такси "4б". О мотивах нападавших ничего неизвестно.В пресс-службе МВД Дагестана "НД" сообщили, что не располагают информацией об этих инцидентах.