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Бюджет Дагестана на 2017 год принят с профицитом более 4,6 млрд рублей

22 Декабря 2016 Новости
Депутаты Народного собрания Дагестана приняли бюджет республики на 2017 год во втором окончательном чтении сегодня, 22 декабря. Бюджет был принят с профицитом более 4,6 млрд рублей.

Прогнозируемый объем доходов на 2017 год определен в размере более 99,6 млрд рублей. Из них более 67,9 млрд рублей – межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Объем доходов бюджета составляет более 95 млрд рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга республики на 1 января 2018 года предусмотрен в сумме более 10,8 млрд рублей.
Тэги: бюджет Дагестана, 2017 год

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