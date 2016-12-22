В Дагестане медсестра районной больницы похитила медикаменты на 280 тысяч рублей

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Суд вынес приговор медсестре больницы Бежтинского участка Цунтинского района, которая похитила медикаменты на 283 тысячи рублей, сообщает прокуратура Дагестана.Женщина обманным путем получила лекарства от работницы аптеки села Кидеро якобы для передачи льготникам в 2015 году.«Полученные медикаменты на общую сумму 283 тысячи рублей злоумышленница оставила у себя для дальнейшей реализации. С целью скрыть хищение, Рамазанова внесла заведомо ложные сведения в рецепты на выдачу лекарственных средств льготникам, подделав подписи врачей и поставив оттиски печати», - говорится в сообщении.Суд признал женщину виновной в мошенничестве и подделке официальных документов. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 2,6 года условно.