В Шамильском районе убит главарь местной бандгруппы – НАК

Двое предполагаемых боевиков убиты в Шамильском районе сегодня, 24 декабря, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

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Боестолкновение произошло рано утром близ села Телетль.«Были обнаружены два вооружённых бандита. Преступники открыли огонь по бойцам спецназа и попытались скрыться, но ответным огнем были нейтрализованы», – говорится в сообщении.По данным НАК, один из убитых – Ибрагим Амиров, предполагаемый главарь шамильской банды. Ее участников подозревают в убийствах в 2013 и 2015 годах глав села Телетль, сотрудников правоохранительных органов, имама центральной мечети, худрука дома культуры, а также в подрыве базовой станции сотовой связи и вымогательстве крупных денежных сумм у предпринимателей для финансирования бандподполья.На месте боестолкновения обнаружено два автомата, пистолет, граната, готовое к применению СВУ и боеприпасы.