Продававший компромат на российских политиков хакер оказался уроженцем Дагестана

Уроженцем Махачкалы оказался предполагаемый лидер группы хаккеров «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев, имя которого фигурирует в громком скандале с продажей компромата на известных российских политиков.
Этот факт приводится в биографии Аникеева, опубликованной интернет-изданием «Росбалт». В 90-е годы он переехал в Санкт-Петербург, где работал в СМИ. Информационным шантажом Аникеев стал заниматься в 2000-х.
Как пишет «Лайф», жертвами «Шалтай-Болтая» могли стать 30 высокопоставленных чиновников, которые были готовы заплатить любые деньги, лишь бы компромат на них не оказался в общем доступе. Описан случай, когда чиновник из мэрии Москвы выкупил у группы порочащую его информацию за $10 млн. Предметом шантажа становились личные и служебные переписки.
«Росбалт» пишет также о возможной причастности хакеров к размещению в интернете переписки помощника президента России Владислава Суркова.
По данным источников, ФСБ задержало Аникеева в Москве в октябре 2016 года. Ему предъявили обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации.