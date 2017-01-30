Продававший компромат на российских политиков хакер оказался уроженцем Дагестана





Как пишет «Лайф» , жертвами «Шалтай-Болтая» могли стать 30 высокопоставленных чиновников, которые были готовы заплатить любые деньги, лишь бы компромат на них не оказался в общем доступе. Описан случай , когда чиновник из мэрии Москвы выкупил у группы порочащую его информацию за $10 млн. Предметом шантажа становились личные и служебные переписки.





«Росбалт» пишет также о возможной причастности хакеров к размещению в интернете переписки помощника президента России Владислава Суркова.



По данным источников, ФСБ задержало Аникеева в Москве в октябре 2016 года. Ему предъявили обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации.

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