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Двоих жителей Кизляра осудят по обвинению в помощи боевику

30 Января 2017 Новости

Двое жителей Кизляра предстанут перед судом по обвинению пособничестве участнику незаконного вооруженного формирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.


По версии следствия, обвиняемые передали поддельный российский паспорт и $1,9 тысяч жене боевика, «участвующего боевых действиях на территории иностранного государства». Их задержали в Белгороде, откуда они пытались переправить женщину к мужу для участия в террористической деятельности.


При них обнаружены автомат с полной обоймой и почти 177,5 граммов марихуаны.


Мужчин обвинили в пособничестве участию в НВФ, незаконном обороте оружия и хранении наркотиков.

Тэги: Кизляр, терроризм, суд

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