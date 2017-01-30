Двоих жителей Кизляра осудят по обвинению в помощи боевику

Двое жителей Кизляра предстанут перед судом по обвинению пособничестве участнику незаконного вооруженного формирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.
По версии следствия, обвиняемые передали поддельный российский паспорт и $1,9 тысяч жене боевика, «участвующего боевых действиях на территории иностранного государства». Их задержали в Белгороде, откуда они пытались переправить женщину к мужу для участия в террористической деятельности.
При них обнаружены автомат с полной обоймой и почти 177,5 граммов марихуаны.
Мужчин обвинили в пособничестве участию в НВФ, незаконном обороте оружия и хранении наркотиков.