Двоих жителей Кизляра осудят по обвинению в помощи боевику



По версии следствия, обвиняемые передали поддельный российский паспорт и $1,9 тысяч жене боевика, «участвующего боевых действиях на территории иностранного государства». Их задержали в Белгороде, откуда они пытались переправить женщину к мужу для участия в террористической деятельности.