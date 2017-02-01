Мэр Буйнакска Амиров досрочно вышел с отпуска после проигранного суда







Ранее Османов был назначен на должность вместо переведенного на другую должность Расула Ханова. 29 января Расул Ханов обратился в полицию с заявлением о том, что Амиров угрозами вынудил его уйти в отставку и обратился в суд с иском к администрации города восстановить его на должности.



31 января суд удовлетворил иск Ханова и восстановил его на должности первого заместителя главы города. На данный момент остается неясным статус Османа Османова, который занимал эту должность до восстановления Ханова. По нашим данным, Османову будет предложена другая должность в структуре администрации города с сохранением статуса заместителя мэра.



Как передает «Кавказский узел», в администрации города заявили, что восстановление Ханова и проигранный суд никак не отразится на работе администрации.



Решение суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции. Как уже сообщалось в материале «Мэр реальный и виртуальный» , глава Буйнакска Амиров после возникших разногласий с руководством республики, которое требовало от него добровольно уйти с должности, отказался от предложения и ушел в отпуск, предварительно назначив исполняющим обязанности мэра и. о. первого зама мэра Османа Османова, который находится в оппозиции к республиканской власти.

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Глава города Буйнакск Закарья Амиров досрочно приступил к исполнению своих обязанностей вчера, 31 января, сообщается на официальном сайте администрации города.Это произошло после того, как Буйнакский городской суд принял решение восстановить на должности первого заместителя главы города Расула Ханова. Он ранее обратился в суд с иском о том, что его под угрозами вынудил уйти с должности мэр города Амиров.После восстановления на должности Ханов автоматически становился исполняющим обязанности мэра, вместо назначенного на его место Османа Османова. Возвращение Амирова на работу не позволяет Ханову стать и. о. мэра.