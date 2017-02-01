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В мошенничестве на 1,7 млн рублей обвинен экс-руководитель офиса «Россельхозбанка» в Дагестане

1 Февраля 2017 Новости
В мошенничестве на 1,7 млн рублей обвиняется экс-руководитель районного офиса «Россельхозбанка» в Дагестане Бахтияр Гаджиибрагимов, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

По версии следствия, обвиняемый совершал хищения с 2010 по 2013 год в должности управляющего дополнительным офисом банка в Табасаранском районе. Он присвоил деньги целевого кредита, выделяемого в рамках программы «Сельское подворье». Средства должны были выделяться на льготных условиях фермерам на развитие подсобного хозяйства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Его материалы направлены в Табасаранский районный суд.
Тэги: Россельхозбанк, Табасаранский район, мошенничество

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