Махачкалинцы просят суд запретить строительство музея в парке

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Жители Махачкалы обратились в суд с требованием запретить строительство музея «Россия – моя история» в парке Ленинского комсомола сегодня, 2 февраля.С иском к администрации Махачкалы и фонду «Россия - моя история. Город Махачкала» в Советский райсуд обратились представители инициативной группы. По их мнению, возведение объекта на территории парка незаконно и нарушает их право на благоприятную окружающую среду и беспрепятственный доступ к объекту общего пользования.Истцы просят признать недействительным договор аренды земельного участка и на время рассмотрения дела запретить ответчикам вырубку деревьев и возведение объектов капитального строительства на нем.Музей планируется построить в парке Ленинского комсомола. Проект обойдется бюджету города в 140 млн рублей. В музее будут представлены мультимедийные экспозиции на тему истории России и Дагестана.Обеспокоенные сохранением парка горожане считают, что строительство музея приведёт к уничтожению значительной части деревьев в нем. Горожане приняли участие в массовой прогулке по парку, чтобы обратить внимание властей и общественности на эту проблему.Правила землепользования и застройки разрешают возводить историко-культурные объекты в парковых зонах, если они занимают не более 5,8-7% общей площади, заявляют в мэрии. По заверению властей, музей займет 2,05% территории парка, а взамен вырубаемых 60 деревьев будут посажены 600 новых.