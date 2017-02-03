В дни гололеда в травмпункты Махачкалы поступило в два раза больше пациентов



В гололед, сообщает заведующий травмпунктом Мирза Удаев, количество пациентов увеличивается, обычно больница в день принимает 60—80 больных.



«К нам поступило 630 больных, из них 25 госпитализировано, остальные отпущены на амбулаторное лечение. Пациенты поступали в основном с переломами лучевой кости (место лучевой кости особо уязвимое), повреждениями локтевого сустава, переломами хирургической шейки плечевой кости, переломами лодыжек, переломами шейки бедра. Это в основном люди пожилого и старческого возрастов. Водители в такие дни редко поступают, потому что ездят очень осторожно, тяжелых аварий не было», — комментирует Мирза Удаев.

Более 630 махачкалинцев с различными травмами поступили в Республиканский ортопедо-травматологический центр с начала недели — почти в два раза больше, чем в среднем за тот же период без снега и гололеда.

Автор : Патимат Амирбекова

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