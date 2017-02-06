Рамазан Абдулатипов: «За четыре года мы создали более 25 парков»

Новости



«Хочу сказать, что по парку это тоже сплетня. Мы прорабатываем 7 вариантов, где будут сроить. Парк – один из вариантов. То, что выступают – это очень хорошо. Значит, демократия дошла и до Дагестана. Мы очень бережно относимся к паркам. За 4 года мы создали более 25 парков. В каждом районе и городе должны быть парк как зона отдыха людей…



Ну хорошо, пришел человек с ребенком. Походили вокруг трех деревьев, дальше куда? В грязное кафе которое там рядом есть? А мы то если строили бы, этот музей, внутри были бы игровые комнаты, современные кафе, библиотека. Один парк ничего не дает, надо чтобы были зоны отдыха и развлечения внутри парка», - заявил Абдулатипов.



Как сообщало «Новое дело», с прошлой недели в Махачкале городская общественность активно выступает против строительства музея «Россия – моя история». В комментарии нашему изданию ряд известных общественных деятелей высказались против этой идеи и призывают строить музей в другом месте. Подробнее читайте в материале

Вы также можете проголосовать за или против строительства музея в парке на главной странице нашего сайта в правом нижнем углу послание, парк Тэги: Рамазан Абдулатипов

Поделиться в социальных сетях







Рейтинг: 1, Голосов: 1 Оценить статью: - / + Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов во время ежегодного послания перед парламентом республики прокомментировал ситуацию вокруг строительства музея в парке Ленинского Комсомола. Он вначале сказал, что решение строить музей в парке еще окончательно не принято. Но потом заявил, что было бы хорошо там строить музеи, чтобы людям было где отдыхать.«Хочу сказать, что по парку это тоже сплетня. Мы прорабатываем 7 вариантов, где будут сроить. Парк – один из вариантов. То, что выступают – это очень хорошо. Значит, демократия дошла и до Дагестана. Мы очень бережно относимся к паркам. За 4 года мы создали более 25 парков. В каждом районе и городе должны быть парк как зона отдыха людей…Ну хорошо, пришел человек с ребенком. Походили вокруг трех деревьев, дальше куда? В грязное кафе которое там рядом есть? А мы то если строили бы, этот музей, внутри были бы игровые комнаты, современные кафе, библиотека. Один парк ничего не дает, надо чтобы были зоны отдыха и развлечения внутри парка», - заявил Абдулатипов.Как сообщало «Новое дело», с прошлой недели в Махачкале городская общественность активно выступает против строительства музея «Россия – моя история». В комментарии нашему изданию ряд известных общественных деятелей высказались против этой идеи и призывают строить музей в другом месте. Подробнее читайте в материале «ПриПАРКовались!» Оставить комментарий Ваше имя*: Текст сообщения*: Символы на картинке*: * Поля обязательны для заполнения