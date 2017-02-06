Депутаты горсобрания Буйнакска опровергают данные о давлении





Подробнее о ситуации в Буйнакске читайте в материале «Трёхмэрное пространство»

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Депутаты горсобрания Буйнакска не подвергаются давлению ни со стороны администрации города, ни со стороны помощника мэра Юсупа Батырханова, заявил «Новому делу» один из депутатов Марат Джанхаев.Ранее «Кавказский узел» сообщил, что задержанного в Буйнакске в субботу 4 февраля Батырханова обвинили в оказании давления на депутатов городского собрания, чтобы те поддержали действующего мэра Закарью Амирова.По словам Джанхаева, депутаты сами принимают решение, кого поддержать: действующего мэра города Закарью Амирова или же предлагаемого республиканской властью на его место кандидата.«Я официально заявляю, что на меня и на моих коллег нет никакого давления и быть не может. Мы выражаем мнение свое и жителей города. А у тех депутатов, которые отошли от нас, видимо были свои какие-то интересы. Амиров был самой подходящей кандидатурой, он много делает для города. Хочу от себя и от имени депутатского корпуса попросить главу республики, чтобы он не брал во внимание мнение людей, которые дают ему необъективную информацию», - заявил депутат.Джанхаев добавил, что депутаты поддерживают курс Владимира Путина и Рамазана Абдулатипова. Это он лично сказал главе республики, за что получил похвалу от председателя Народного собрания Хизри Шихсаидова, а Рамазан Абдулатипов подарил свою книгу.Как сообщало «Новое дело», помощник мэра Буйнакска Юсуп Батырханов был задержан полицией в субботу, 4 февраля. В пресс-службе МВД республики заявили, что никакой информацией о задержании такого человека они не обладают.В конце прошлого года руководство республики попыталось убедить мэра Буйнакска Закарью Амирова уйти с должности, назначив на свое место другого кандидата. На его место, по нашим данным, предлагалось назначить депутата Народного собрания от Буйнакска Ислама Нургудаева. Однако, переговоры зашли в тупик, после чего Амиров заключил союз со своим политическим противником, экс-мэром города Османом Османовым, назначив его своим заместителем. В данный момент половина депутатов городского собрания осталась лояльна Амирову, а другая часть намерена поддержать Ислама Нургудаева. Для выражения недоверия мэру необходим кворум 2/3 депутатов городского собрания.